В Великобритании опубликовали письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
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Адвокат Сергея Скрипаля Эндрю О'Коннор озвучил его письменные показания. В них говорится о том, что Скрипаль, который занимался шпионажем в России в пользу Британии, после обмена жил в Соединенном Королевстве обычной жизнью, передает телеканал Sky News.
Спецслужбы Великобритании предлагали ему в качестве обеспечения ему мер безопасности сменить имя, но Скрипаль, получив помилование от президента РФ, счел это излишним.
Шпион жил в Солсберри на тихой улице и чувствовал себя в безопасности. Перемещаясь по Лондону, он останавливался в отелях под своим именем.
Скрипаль заявил, что показанная ему статья в Daily Mail, в которой утверждалось, будто он жаловался, что за несколько недель до атаки в 2018 году его жизнь была под угрозой, «неверная или основана на недопонимании».
Скрипаль отрицает, будто бы жаловался, что за несколько недель до атаки в 2018 году его жизнь была под угрозой.
Кроме того, экс-офицер ГРУ сказал, что использовал обычные средства связи, в его доме не было установлено видеонаблюдение, и он не знал, что британские спецслужбы следят за тем, чтобы она находился в безопасности.
Ранее сообщалось о том, что Скрипали отказались являться на судебные слушания в Британии по делу о собственном отравлении.