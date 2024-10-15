В Великобритании опубликовали письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

Адвокат Сергея Скрипаля Эндрю О'Коннор озвучил его письменные показания. В них говорится о том, что Скрипаль, который занимался шпионажем в России в пользу Британии, после обмена жил в Соединенном Королевстве обычной жизнью, передает телеканал Sky News.

Спецслужбы Великобритании предлагали ему в качестве обеспечения ему мер безопасности сменить имя, но Скрипаль, получив помилование от президента РФ, счел это излишним.

Шпион жил в Солсберри на тихой улице и чувствовал себя в безопасности. Перемещаясь по Лондону, он останавливался в отелях под своим именем.

Скрипаль заявил, что показанная ему статья в Daily Mail, в которой утверждалось, будто он жаловался, что за несколько недель до атаки в 2018 году его жизнь была под угрозой, «неверная или основана на недопонимании».

Скрипаль отрицает, будто бы жаловался, что за несколько недель до атаки в 2018 году его жизнь была под угрозой.

Кроме того, экс-офицер ГРУ сказал, что использовал обычные средства связи, в его доме не было установлено видеонаблюдение, и он не знал, что британские спецслужбы следят за тем, чтобы она находился в безопасности.

Ранее сообщалось о том, что Скрипали отказались являться на судебные слушания в Британии по делу о собственном отравлении.