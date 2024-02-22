Посольство РФ в Индии уточняет личности пострадавших россиян на курорте

Пресс-секретарь посольства РФ в Индии Петр Сизов рассказал RT , что сейчас уточняется информация о пострадавших на горнолыжном курорте Гульмарг, где сошла лавина. В частности послы узнают, в каком состоянии российские туристы.

В Кашмире с 17 февраля идут проливные дожди. Ливень спровоцировал сход лавины, которая накрыла популярный курорт. Среди пострадавших шесть россиян, личности которых уточняют в посольстве. Один гражданин РФ также был найден, но он скончался от полученных травм.

«Находимся на связи с местными властями, пытаемся выяснять сейчас паспортные данные пострадавших и погибшего», — заключил Сизов.

С союзной территории Джамму и Кашмир из-под лавины достали шестерых россиян. Им удалось выжить, но их состояние не уточняется. В спасательной операции участвовали вооруженные силы Индии и сотрудники местной администрации.

Ранее сообщалось, что в Индии высказались об отношении к России, США и Европе.