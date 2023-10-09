Посольство РФ: В Израиле погиб один россиянин, еще четверо пропали

Посольство РФ в Тель-Авиве сообщило, что после обострения конфликта в Израиле погиб один гражданин России, еще четверо пропали. Подробности рассказало РИА Новости .

Как сообщает посольство России, к 18.00 9 октября из предоставленных израильскими властями данных следует, что в период обострения конфликта Израиля с Палестиной погиб один гражданин России. Также в списках пропавших без вести числятся еще четыре гражданина России. Сейчас специалисты российского посольства занимаются выяснением всех обстоятельств гибели россиянина.

Не так давно посольство РФ сообщало о девяти гражданах России, находящихся на территории Израиля, с которыми не удалось связаться. Родным из близким пропавших людей оказывается помощь в поисках, посольство ищет граждан. Также специалисты помогают туристам, оказавшимся в эпицентре конфликта.