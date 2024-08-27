Загадочная спутница Дурова оказалась «Белоснежкой» из московского Чертаново

Блондинка, которая была рядом с программистом Павлом Дуровым в момент задержания, оказалась скромной жительницей московского Северного Чертаново. Подробности о возможной девушке основателя Telegram публикует KP.RU .

Выяснили, что загадочная спутница программиста – Юлия Вавилова, уроженка Москвы. Она жила на 10-м этаже в панельке, а вход в здание сторожит бдительный консьерж. С журналистами он провел скромную беседу, отметив, что в квартире когда-то была семья с девочкой, которая вскоре уехала и сдала жилье молодой паре.

Оказалось еще девять лет назад мама Вавиловой выставила однушку в Москве на 32 квадрата на продажу, причем за 6,2 миллиона рублей с торгом. Блондинка и ее родители перебрались на Нагатинскую набережную, поближе к центру города. Полагают, что Екатерина живет там и сейчас. У дома стоит Volkswagen Touareg стоимостью не меньше четырех миллионов. Сама Вавилова – криптокоуч, а в шутку называет себя еще и Белоснежкой из-за большой любви к животным.

«Видела, как один на красивой черной машине забирал ее и привозил. Прямо до дома и провожал. Они с матерью обе красивые, стройные. Такие не пропадут, пока молодые. Ходят так «ать-ать», попой крутят. Но мы же с вами взрослые, понятно, что мужчины эти не для отношений, а для здоровья», – считает пожилая соседка.

Не удалось выяснить, как дорожка привела москвичку из Чертаново в Дубай, да еще и прямиком к Павлу Дурову. До сих пор неизвестно, где девушка после задержания программиста в Париже.

Ранее сообщалось, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова и кому ситуация с его заключением сыграет на руку.