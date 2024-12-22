Посольство России обвинило португальских журналистов в русофобии и искажении фактов
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Португальские журналисты нагнетают русофобию, искажая факты, заявили представители посольства РФ в Португалии.
Они пояснили, что работники СМИ Португалии распространяют информацию о том, что якобы в результате удара. нанесенного ВС РФ, было повреждено здание посольства страны в Киеве.
Но на самом деле здание, в котором расположено посольство Португалии, пострадало из-за работы системы ПВО Украины, сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии.
Однако в португальских СМИ была опубликована искаженная информация.
«Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», — написали российские дипломаты.
В посольстве напомнили, что российские военные наносят удары только по военным целям и военной промышленной инфраструктуре.
Ранее сообщалось о том, что в Португалии арестовали российского основателя криптобиржи Gotbit.