Посольство РФ в Тель-Авиве не подтвердило данные о похищении россиянок движением ХАМАС

Российская дипмиссия в Израиле прокомментировала появившуюся накануне в воскресенье, 8 октября, информацию вСМИ о якобы похищенных боевиками военного крыла палестинского движения ХАМАС двух гражданок России.

Как заявили в посольстве, на данный момент информация о похищении россиянок сторонниками движения ХАМАС не нашла своего подтверждения.

«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц», — цитирует ТАСС пресс-службу дипмиссии.

В посольстве также добавили, что к настоящему времени ни один родственник находящихся на территории Израиля россиян не обращался по факту исчезновения в дипмиссию.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС похитили у города Офаким несколько девушек с фестиваля электронной музыки. Среди похищенных якобы были две гражданки России.