Посольство США разъяснило правила получения виз для чемпионата мира по футболу 2026 года

Граждане России, планирующие посетить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах, будут получать въездные визы на общих основаниях. Соответствующее разъяснение дало посольство США в Москве, отвечая на запрос « Известий ».

В дипломатической миссии подчеркнули, что сам по себе билет на футбольный турнир не является гарантией положительного визового решения. Все владельцы билетов обязаны подать заявление либо на визу, либо на разрешение ESTA для безвизового въезда и должны соответствовать требованиям американского законодательства. Как отметили в посольстве, каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке, и дипломаты не делают предварительных предположений о вероятности одобрения.

При этом для болельщиков предусмотрена определенная льгота — заявители, подтвердившие наличие билета на матчи чемпионата мира, будут записываться на собеседование вне общей очереди.

В своем комментарии представители посольства акцентировали, что приоритетом американской стороны остается обеспечение национальной безопасности. Как и все потенциальные путешественники, владельцы билетов на чемпионат мира проходят тщательную межведомственную проверку. От заявителей требуется доказать свое соответствие визовым критериям, включая готовность соблюдать законы США и намерение покинуть страну после окончания турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. На долю Соединенных Штатов придется около 75% всех игр турнира, включая большинство матчей плей-офф.

Ранее стало известно, что современная реклама из СМИ тронула потомка легендарного режиссера.