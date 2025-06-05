В России заявили о способности «Орешника» разгромить Раду и офис Зеленского

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» способен одним ударом уничтожить ключевые центры принятия решений на Украине. В интервью «Газете.Ru» зампред комитета по обороне конкретно указал на президентский офис на Банковой и здание Верховной Рады на улице Грушевского как на потенциальные цели.

Политик подчеркнул, что Владимир Путин подготовит адекватный ответ на последние украинские атаки. Он также выразил мнение, что Киев сознательно провоцирует эскалацию, чтобы сорвать возможные переговоры, так как окончание конфликта означает для нынешнего украинского руководства политическую гибель.

«На мой взгляд, приоритетными давно уже должны стать те самые пресловутые центры принятия решений на Украине — президентский офис на Банковой, Верховная Рада на улице Грушевского. Интересно, что оба эти объекта поражены могут быть одним «Орешником», больше и запускать не придется», — сказал депутат.

Напомним, что недавно состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого российский лидер заявил о необходимости ответных мер после ударов по аэродромам. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что контакты с украинской стороной продолжатся через установленные каналы.

Ранее почему Китай избегает прямых переговоров с Дональдом Трампом.