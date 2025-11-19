Работникам разъяснили, в каких случаях дневной сон может привести к дисциплинарным мерам. Закон не запрещает отдых в официальный перерыв, включая возможность поспать, если это не мешает другим сотрудникам. Однако дремота в рабочие часы способна повлечь взыскание вплоть до увольнения, сообщила РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина.

Факт того, что ТК РФ не содержит прямых указаний на запрет сна, но допускает квалификацию такого поведения как дисциплинарного проступка, озвучила Санина. Специалист отметила, что засыпание во время выполнения обязанностей расценивается как ненадлежащее исполнение работы, что позволяет работодателю применить меры воздействия.

Факт того, что отдых в перерыве является полноценным правом каждого сотрудника, подчеркнула Санина. По ее словам, сотрудник самостоятельно выбирает, чем занять это время, и сон входит в допустимые варианты.

Факт того, что увольнение возможно лишь в исключительных ситуациях, связанных с угрозой последствий для людей или производства. В зоне риска находятся предприятия повышенной опасности, а также работники, отвечающие за безопасность: охранники, водители и специалисты технических объектов.

