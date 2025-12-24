Поспешное увольнение сотрудника сыграло с работодателем злую шутку

В ЯНАО прокуратура восстановила нарушенные трудовые права сотрудника бюджетной сферы, которого уволили с явным пренебрежением к требованиям закона. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Сотрудник Муниципального бюджетного учреждения культуры «Приуральская межпоселенческая централизованная клубная система», координирующего деятельность домов культуры всего района, был сокращен без обязательного двухмесячного предупреждения. Такое требование Трудового кодекса РФ является базовой гарантией для работника, позволяющей ему спланировать свои дальнейшие действия, найти новое место работы или пройти переобучение.

Прокурорская проверка, инициированная после обращения уволенного, однозначно установила факт нарушения. Руководство учреждения проигнорировало установленную процедуру, лишив человека работы в одностороннем порядке. В ответ на это прокурор района вынес официальное представление, обязав работодателя немедленно устранить допущенное беззаконие. Акт реагирования был незамедлительно рассмотрен, а работник восстановлен на работе.

Отметим, что сокращение должно сопровождаться не только выплатами, но и строгим соблюдением процедур, главная из которых — своевременное (за два месяца) письменное уведомление под подпись. Если эти условия нарушены, у гражданина есть эффективный инструмент — обращение в прокуратуру, которая обладает полномочиями оперативно реагировать на подобные нарушения и принуждать работодателя к исполнению закона.

