«Постановочная история»: известный психолог проанализировала поведение семьи Чекалиных

Клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова разобрала интервью блогера Лерчек и ее мужа Артема Чекалина каналу «Эмпатия Мануччи». Анализ специалист опубликовала на известном видеохостинге.

Напомним, что, по информации СМИ, чета Чекалиных находится под следствием по делу о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Савеловский суд запретил паре пользоваться интернетом в качестве меры пресечения.

В психологическом разборе Дианова определила «структуру» скандально известной семьи.

«Артем — глава этой семьи, и Лера сверяет все свои слова с ним. <...> Она эмоционально зависима от мужа. <...> Классическая пара, в которой папа умный, а мама красивая», — объяснила психолог.

Также специалист определила, что весь рассказ Чекалиных о налоговой схеме в интервью — обман.

«Лера и Артем договорились заранее, какую легенду они будут говорить. <...> Странно слышать от человека, который зарабатывает по десять миллиардов в год фразу: «Так получилось». <...> Это сознательное сокрытие налогов. <...> Все говорит о том, что это постановочная история», — подчеркнула специалист.

Мнение Диановой поддержали и пользователи Сети.

«Они преступники! А вор должен сидеть в тюрьме»; «Какие интервью! Плачет сидит. Неужели кто-то им верит? До этой истории о них не знала», — написали комментаторы.

Ранее блогер Елена Блиновская, которую также обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей, рассказала, что упустила, пока была под домашним арестом.