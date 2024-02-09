Постановщик Сычев: Лобода устроила скандал на «Золотом граммофоне» из-за ванной

Украинская певица Светлана Лобода однажды устроила скандал из-за схожего реквизита для номера. Она настаивала на замене ванной, так как боялась повторить хоть в чем-то Мари Краймбрери, пишет издание «Утро.ру» .

Андрей Сычев в беседе с Яной Чуриковой вспомнил, насколько требовательной была Светлана Лобода на престижном мероприятии. Звезда хотела показать шикарный номер с ванной, но оказалось, что у Мари Краймбрери был такой же реквизит. Ситуация развернулась на «Золотом граммофоне» несколько лет назад.

«Лобода пришла позже со своей ванной, у Краймбрери эти ванны были в клипе, собственно, потому что клип назывался «Спряталась в ванной», – рассказывал постановщик.

По словам Андрея Сычева, Лобода также требовала особого отношения к себе, чем не выделялись другие звезды вечера. Певица обвиняла в повторяющемся реквизите режиссеров, а потом остыла и организовала подвоз собственного реквизита.

Напомним, что недавно Лободу обвинили в нарушении прав на один из хитов. Автор композиции обратился в полицию.