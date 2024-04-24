Поставка мебели и оборудования в новый детский сад стартовала в подмосковном Подольске

На финишной прямой строительство детского сада на улице Вокзальная в Подольске. Началась поставка оборудования пищеблока, мебели в группы, спортоборудования. Об сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте завершаются внутренние отделочные работы, монтаж внутренних сетей пожаротушения, вентиляционного оборудования, внутренних слаботочных систем (телефонная линия, интернет, телевидение).

Благоустройство территории выполнено в объеме асфальтобетонных проездов, работы продолжаются, задействовано почти шестьдесят человек. Техническая готовность объекта составляет уже девяносто процентов. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется в августе 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.