Поставки товаров из Армении, в основном бренди и сыров, оказались под угрозой. Как отмечают эксперты, товарообороту может помешать вступление Армении в Евросоюз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Эксперты URA.RU оценили ситуацию и взвесили потенциальные риски перемен.

ЕАЭС и ЕС оба не ограничивают в таможне и свободе передвижения, и существование одной страны в обоих обледенениях невозможно. Как отмечал Оверчук, цены из-за вступления в Евросоюз вырастут на энергию и продовольствие, однако экспорт армянских товаров сократится на 70–80%. В Армении это скажется на доходах граждан и туристической привлекательности для россиян.

Вхождение Армении в ЕС неприятный для России момент только с точки зрения потери одного из каналов параллельного импорта. Однако он не является единственным. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что сырок и напитков из Армении в России немного и снижение оборота или его отсутствие не сыграют особой роли для граждан РФ и бизнеса.

Торговая сфера с ЕС сложнее. Там сокращают субсидии на фермеров, повышают квоты на ввоз алкоголя и следуют активной зеленой повестке. В этом плане, как отмечает эксперт, Армении выгодно продолжать торговлю с Россией, Турцией и Ираном.

«Другими словами, если Армения когда-то от слов перейдет к делу и вступит в ЕС, от нее потребуют разрыва экономических связей с Россией. Что потеряют россияне? Разве что лишатся возможности ездить в Армению по внутреннему паспорту и товары из Армении будут подороже, чем сейчас», — добавил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Ранее сообщалось, что российский вице-премьер Алексей Оверчук прокомментировал проект о вступления Армении в Евросоюз.