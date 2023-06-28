«Поставки кокаина, видимо, запоздали»: президент Украины предложил легализовать марихуану
Россияне высмеяли очередное «наркоманское» предложение Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент поддержать его инициативу о легализации марихуаны в медицинских целях, сообщает ТАСС.
По словам украинского президента, это одна из «лучших мировых практик», в которой страна нуждается именно сейчас, чтобы граждане могли легче перенести «боль, стресс и травмы».
Кроме этого, Зеленский призвал развивать отрасль ментальной и физической реабилитации. Напомним, что с инициативой о легализации президент Украины уже выступал в 2019 году.
«Красавец наркоша, пока все плачут, он зарабатывает кучу денег»; «Поставки кокаина, видимо, запоздали»; «Дно пробито, господа. Скоро героин для релакса бойцов»; «Пусть себя запретит сначала, наркоман несчастный», — прокомментировали россияне инициативу украинского президента.
Ранее бывший директор Пентагона предупредил Зеленского об огромных проблемах.