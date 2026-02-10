Постный февраль: как будут отдыхать мусульмане в России на Рамадан в марте и мае

Священный месяц Рамадан, период глубокого духовного сосредоточения и строгого поста для мусульман, в 2026 году начнется 19 февраля. Первый день поста ознаменует начало 29-дневного цикла воздержания, молитв и благих дел, который завершится 19 марта, пишет Бавлы-Информ.

На следующий день, 20 марта, верующие по всему миру отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста. В Республике Татарстан этот день официально объявлен нерабочим праздничным днем согласно закону республики. Это позволит мусульманской общине и всем жителям региона полноценно отметить событие, посвятив время молитве, семейным собраниям, праздничной трапезе и обмену подарками.

Рамадан традиционно является временем усиленного совершения добрых дел, милостыни (закят) и помощи нуждающимся, что составляет важную часть практики верующих.

Еще одним значимым праздником, который будет отмечен в Татарстане как нерабочий день, станет Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В 2026 году он выпадает на 27 мая. Таким образом, в календаре республики закреплены два официальных выходных дня, соответствующих основным праздникам исламского календаря, что отражает культурные и религиозные особенности региона.

