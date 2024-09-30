Постояльцы выпрыгивают из окон в надежде спастись: в дагестанском Хасавюрте полыхает гостиница «Киев»

Гостиница «Киев» загорелась по всей своей площади в дагестанском городе Хасавюрт на улице Омар-Гаджи Шахтаманова. Как передал Shot со ссылкой на очевидцев происходящего, в номерах могут находиться постояльцы.

Согласно предварительной информации, площадь пожара составляет сейчас не менее 600 кв. м.

По словам местных жителей, пожар начался в кафе и быстро распространился по зданию гостиницы. Сотрудники заведения выводят постояльцев, но в самих номерах могли остаться еще люди. Сообщается, что некоторые постояльцы выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня.

«Местных жителей просят не приближаться к полыхающей постройке. Внутри могут находиться баллоны с газом. По предварительным данным, есть вероятность перехода пожара на соседние постройки», — приводится в публикации.

На месте работают экстренные службы. В данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что из-за падения запущенного по Ростовской области вражеского дрона возник пожар в Милютинском районе. Первоначальная площадь пожара в лесном массиве составляла более 20 га.