«Постоянно останавливались и пересиживали»: ополченец рассказал, как мирные жители покидали село под прицелами ВСУ

В Донбассе у семей военных есть особый риск — если украинцы захватывают населенный пункт, то сразу же начинают искать и убивать родных ополченцев. Именно поэтому в случае опасности жен и детей военных первыми вывозят в безопасное место.

Боец СВО Татарин, который вырос в ДНР и сражается с нацизмом со времен «Русской весны», вспомнил случай, когда до одного из сел дошли страшные новости: ВСУ уже заняли соседнюю деревню и движутся к ним.

«Все суетятся, машины понаехали. Начали грузить женщин и детей в автобусы. Я узнал, что решено отойти на несколько дней, потому что не успели подвезти обещанные танки. Положили консервы, медикаменты, загрузились. В итоге собралась целая колонна», — рассказал Татарин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Автобусы и машины выдвинулись по команде уже по темноте, чтобы их было не так заметно. Фары выключили. И вдруг колонну стали расстреливать — машины разъезжались по полям, а потом вновь собирались в цепочку.

«Ехали в тылы долго, прибыли под утро, потому что по пути постоянно останавливались и пересиживали подозрительные места. Например, если впереди лесополоса, то надо было замереть. Там могла быть засада, а украинцы пускали сигнальные ракеты, чтобы осветить путь и подкараулить людей», — отметил Татарин.

Ожидание возвращения затянулось не на несколько дней, а на недели, но все же, наконец, российские войска вновь смогли занять покинутые позиции и выгнать ВСУ из села.

Ранее мы рассказывали, как однажды Евгений встретил грязных детей без родителей у пункта питания и устроил их в детдом.