«Постоянно приходит семья кабанов»: в Подмосковье пытаются разобраться с нашествием диких свиней на дорогах

в Мытищах водителей пугают кабаны, гуляющие по Ярославскому шоссе и на путепроводе Мира — Фрунзе. Люди фотографируют диких животных, уворачивающихся от машин, и выкладывают их в соцсети .

Одни говорят, что копытных вывозят в охотхозяйство в Сергиев Посад, другие — что на Лосиный остров. Мы связались с администрацией Мытищ, чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела.

«Есть соглашение с Минприроды: они дали разрешение на отлов кабанов и вывоз их в другое место, чтобы они больше не возвращались. Ситуация заключается в том, что какая-то одна семья кабанов постоянно приходит на дорогу», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе администрации городского округа.

Как выяснилось, отдел экологии Мытищ заключил договор с подрядной организацией, которая и должна заняться вывозом зверей.

«Есть вариант отправить их в Лосиный остров, либо в Пушкинский округ — тоже в лесничество. Если житель Мытищ видит на дороге кабана, он может обратиться в ЕДДС по телефону 112, чтобы животное спасли от машин. Любая информация от граждан точно не останется незамеченной», — резюмировали в пресс-службе.

Ранее в Мытищах экологи и сотрудники «Водоканала» спасли собаку, которая провалилась под лед реки.