Возмутило постпредство то, что в доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безнаказанности преступлений против журналистов за 2022-2023 гг. не включили инциденты с российскими сотрудниками СМИ. При этом организации исправно передавали все списки погибших, в том числе и от рук украинских террористов. Проблема, по словам Аляутдинова, возникает не впервые.

«Она волнует не только Россию, но и другие страны-члены, как Палестина и Ливан. Они поднимались и раньше, и мы все время слышали какие-то отговорки со ссылками на различные методологии, которые применяются. Мы хотим поставить вопрос ребром об этой методологии. Никто ее не утверждал», — заявил постпред на полях сессии Международной программы развития коммуникации (МПРК).

Как дополняет KP.RU, за указанные годы произошли многие преступления, все имеют очевидный украинский след. Вспомнили журналисты убийства таких известных персон как Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, Ростислав Журавлев и Борис Максудов. Их имен нет в докладах ЮНЕСКО. При этом не считали еще случаи покушений и теракты Киева, которые не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что канал RT осудил ЮНЕСКО за молчание о нападении на российских журналистов.