В ЮНЕСКО обнародовали доклад о безопасности журналистов, но ни слова не сказали о ситуациях, когда давлению и нападениям подвергаются сотрудники СМИ из России. К осуждению международной организации присоединился канал RT .

Российские журналисты подвергаются не просто травле, но и настоящим нападениям в ряде стран. На эти случаи обратил внимание канал RT, напоминая про покушения и реальные расправы. По какой-то причине в ЮНЕСКО проигнорировали инциденты, не включив в доклад реакцию на неправомерные ситуации.

В качестве примера привели случай из 2022 года. Тогда была совершена попытка покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян, а также еще пятерых журналистов из России. Как полагают, руку к инцидентам приложили сотрудники Службы безопасности Украины.

RT подчеркнул, что ЮНЕСКО не может сохранять нейтралитет, публикуя доклад, не освещая проблематику деятельности журналистов из России в нынешних реалиях. Организацию призвали к равенству и справедливости, так как замалчивать нападения и травлю российских журналистов недопустимо.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела о покушении на Маргариту Симоньян добавили еще одну уголовную статью.