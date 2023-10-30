Постпред России при ООН осудил удар Америки по сирийскому городу

Вызвавший обсуждение у мировой общественности удар, который нанесли США, произошел 26 октября. Под огнем оказался город Абу-Кемаль, где снаряды попали в два объекта.

Происшествия прокомментировал представитель России при ООН. По словам Небензи, действия американских властей являются грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. Политик считает, что сейчас, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке, такого рода атаки могут привести к опасным последствиям, вызвав вооруженную эскалацию на территории всего Ближнего Востока. Небензя подчеркнул, что допускать подобное категорически нельзя.