Пострадавшего на концерте Киркорова продержат в больнице как минимум месяц

Филипп Киркоров проведет в больнице как минимум месяц из-за серьезных осложнений после ожога, полученного 26 апреля на концерте в Петербурге. Об этом пишет KP.RU.

Во время выступления из-за неисправности пиротехники загорелся рукав куртки артиста, что привело к ожогу второй степени. Первоначально певец отшучивался, называя себя «фениксом». Однако удача обошла эпатажного артиста российской эстрады.

Выяснилось, что травма звезды спровоцировала воспаление суставной сумки (бурсит), частичный некроз кожи и увеличение лимфоузлов.

«Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Хайдаров сделал операцию черт знает как, вот и лопнул у Киркорова имплант», — предположила певица Любовь Успенская.

Однако медики отметили, что проблема исключительно медицинского характера. По данным «Комсомолки», Киркоров может пробыть в больнице не меньше месяца.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров впервые за долгое время вышел на связь из больницы.