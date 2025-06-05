Пострадавшего на концерте Киркорова продержат в больнице как минимум месяц
KP.RU: Филипп Киркоров пробудет в больнице как минимум месяц после ожогов
Фото: [Филипп Киркоров на записи «Новогодней ночи» на «Первом канале»/Медиасток.рф]
Филипп Киркоров проведет в больнице как минимум месяц из-за серьезных осложнений после ожога, полученного 26 апреля на концерте в Петербурге. Об этом пишет KP.RU.
Во время выступления из-за неисправности пиротехники загорелся рукав куртки артиста, что привело к ожогу второй степени. Первоначально певец отшучивался, называя себя «фениксом». Однако удача обошла эпатажного артиста российской эстрады.
Выяснилось, что травма звезды спровоцировала воспаление суставной сумки (бурсит), частичный некроз кожи и увеличение лимфоузлов.
«Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Хайдаров сделал операцию черт знает как, вот и лопнул у Киркорова имплант», — предположила певица Любовь Успенская.
Однако медики отметили, что проблема исключительно медицинского характера. По данным «Комсомолки», Киркоров может пробыть в больнице не меньше месяца.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров впервые за долгое время вышел на связь из больницы.