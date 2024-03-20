Пострадавшего подростка из-за обстрела ВСУ в Белгородской области госпитализировали в Москву
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Во время очередного обстрела со стороны ВСУ Белгородской области пострадал 14-летний подросток. Подробности вечером среды, 20 марта, приводит издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минздрава России.
Уточняется, что пострадавшего несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Также, по предварительным данным, состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Его доставили в Москву службой медицины катастроф региона.
Также во время украинской атаки пострадали еще два ребенка в Белгородской области, за ними наблюдают врачи Белгородской области в областной больницы, но для точного лечения были проведены необходимые консультации.