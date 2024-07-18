Пострадавшие россиянки рассказали подробности о пытках в аэропорту Антальи

Две туристки из России пообщались с KP.RU и рассказали подробности о произошедшем в аэропорту Антальи. Они уже полтора месяца ждут суда, хотя пыткам и издевательствам подвергали их.

48-летняя Светлана и 38-летняя Юлия получили вместо долгожданного отпуска скандал, пытки и проблемы с законом. В аэропорту у одной из женщин что-то случилось с документами, из-за чего начался спор с пограничниками. К месту подошла охрана, а когда другая туристка взяла телефон, его грубо вырвали из рук и случайно сорвали два ногтя под корень.

В итоге обе туристки оказались в комнате без камер, где их начали практически пытать.

«Полицейская била нас по очереди в кабинетах без камер. Била по голове и лицу. <...> Я до сих пор не знаю, за что меня задержали. В посольстве, туроператор, все говорят, чтобы мы нанимали адвоката. Дали несколько номеров. Мы связались с несколькими. Один стоит семь тысяч евро за двоих. Как раз он и сказал, что нам грозит до трех лет тюрьмы», — рассказала россиянка.

В действиях россиянок разглядели оскорбление правоохранителей и сопротивление. Юлия и Светлана жили в отеле по путевке, но она давно сгорела. Сейчас они в отеле. Помимо оплаты адвоката им приходится как-то выживать в незнакомой стране, влазить в долги, постоянно занимать.

Ситуацию осложняет то, что суд ушел на каникулы. Заседание перенесли на сентябрь. Туристки почти не выходят из хостела и все еще пытаются получить помощь посольства, знакомых, адвокатом. Словом, цепляются за любой шанс покинуть Турцию. Пока у них действует запрет на выезд, и снимать его не собираются.

Ранее сообщалось, что в Ростуризме прокомментировали ситуацию с пытками россиянок в аэропорту.