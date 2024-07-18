В Ростуризме ответили на инцидент с избиениями и пытками россиянок в Турции

Член совета при Ростуризме Роман Бобылев в беседе с URA.RU высказался об инциденте в аэропорту Антальи, где, по данным Shot, жестоко издевались над российскими девушками.

Турция остается одним из самых популярных направлений среди российских туристов. Как правило, местные хорошо относятся к приезжим и инциденты происходят редко. Однако недавний случай удивил многих. Как сообщил Shot, две россиянки были задержаны полицией. По их словам, их пытали, вырывали ногти и били. По предварительным данным, все началось еще на паспортном контроле: у одной из девушек была проблема с документами, она взяла телефон, после чего столкнулась с агрессией правоохранителей. Турки могли подумать, что туристка хочет снять скандал.

Эти и другие истории могли передать в Ростуризм, но в ведомстве отметили, что никаких жалоб не получали.

«Мы не фиксируем какой-то агрессии со стороны турков к россиянам. Задержать могут везде для выяснения обстоятельств, целей визита, или за то, что человек вел себя неадекватно или нарушал закон в стране пребывания. Могут быть вопросы к документам. Но турки всегда ведут себя очень корректно. В каких-то случаях негативного отношения к российским туристам не фиксируем от слова вообще. Мы с таким не сталкиваемся, информации о двух россиянках не поступала», — поделился Роман Бобылев.

Отметим, что девушкам грозит до трех лет лишения свободы. Они ждут решения суда, но заседания пока переносят. Они могут прождать до сентября этого года минимум.

Ранее сообщалось, что турэксперт Ансталь перечислила три направления, заменяющие подорожавшую Турцию.