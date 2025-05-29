Пострадавших после массового убийства детей в Байкальске начали перевозить в областной центр

В Байкальске, где произошло массовое убийство подростков, началась эвакуация пострадавших в областной центр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, несчастье произошло в ночь на 28 мая в дачном поселке Горный Байкал. В одном из домов отдыхала группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на своих друзей с ножом. В результате четверо молодых людей погибли на месте, ещё четверо были доставлены в больницу с различными травмами. Молодой человек, совершивший нападение, после этого поджёг дом и сам погиб в огне.

В связи с произошедшим инцидентом было инициировано уголовное расследование. По имеющейся информации, ни один из молодых людей не находился под наблюдением в рамках профилактической работы.

«Медики приняли решение о транспортировке раненых подростков из Байкальска, где произошла трагедия, в областной центр. Одного из них в данный момент перевозят в Иркутск», — написал Кобзев.

Помимо этого, глава региона распорядился организовать встречу с родителями учащихся средней общеобразовательной школы № 11, а также провести индивидуальные консультации для семей.

Ранее сообщалось, что одна из девочек в Байкальске притворилась мертвой после удара ножом.