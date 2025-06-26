Пострадавший при атаке ВСУ китайский репортер удивил своим решением

Китайский журналист Лу Юйгуан, получивший ранение в результате удара украинского беспилотника в Курской области, отказался от предложенной транспортировки в московскую клинику. Более того, он решил сразу вернуться к работе, рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

63-летний корреспондент предпочел остаться в приграничном регионе, сославшись на необходимость продолжать профессиональную деятельность. Ему предлагали вертолет в Москву, но он отказался.

Китайский репортер выразил искреннюю благодарность российским военным медикам, которые оперативно оказали ему помощь на месте происшествия.

«К счастью, журналист получил [только] раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации. Желаю коллеге скорейшей поправки!», — отметил Хинштейн.

Инцидент произошел 26 июня в поселке Коренево, куда журналист прибыл самостоятельно для подготовки репортажа. В СМИ сообщали о тяжелых травмах китайца, но, судя по обновленным данным, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее Мария Захарова расценила как теракт нападение ВСУ на журналиста из Китая в Курской области.