Пострадавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал компании «Магнит»

Пострадавший в автоаварии с рейсовым автобусом под Краснодаром большегруз принадлежал компании «Магнит», сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП произошло в районе станицы Старокорсунской. После столкновения на месте автоаварии сразу возник пожар. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Водитель грузовика сгорел в кабине, пострадавшими по самым последним данным числятся более 30 человек, среди них трое детей. Последние доставлены в детскую клинику. Всего в рейсовом автобусе на момент столкновения находились 49 пассажиров.

«Грузовой автомобиль принадлежал компании «Магнит», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего в районе станицы Старокорсунской на Кубани ДТП, где столкнулись грузовик и автобус, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.