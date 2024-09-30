Уголовное дело возбуждено после ДТП с погибшим и пострадавшими у Краснодара

По факту произошедшего в районе станицы Старокорсунской на Кубани ДТП, где столкнулись грузовик и автобус, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, ДТП произошло в районе станицы Старокорсунской. После столкновения на месте автоаварии сразу возник пожар. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Водитель грузовика сгорел в кабине, пострадавшими по самым последним данным числятся более 30 человек, среди них трое детей. Последние доставлены в детскую клинику. Всего в рейсовом автобусе на момент столкновения находились 49 пассажиров.

Как уточнили в следствии, в настоящее время правоохранителями проводятся направленные на установление всех обстоятельств инцидента действия.

«Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Константинович Маслов поставил ход расследования на контроль в аппарате следственного управления», — говорится в сообщении.

Одной из основных причин ДТП с автобусом мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения, добавили в СК.

Ранее МЧС России показало видео с места страшного ДТП с рейсовым автобусом под Краснодаром.