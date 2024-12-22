Пострадавший в ДТП с автобусом в Москве ребенок госпитализирован с сотрясением мозга

Ребенок, который пострадал в вечерней автоаварии с автобусом в Москве, по предварительным данным, госпитализирован в клинику с диагнозом сотрясение мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Напомним, авария произошла на Новочеркасском бульваре около 20:20 мск в воскресенье, 22 декабря. Как сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в указанном месте столкнулись грузовой и легковой автомобили, автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута. В результате ДТП пострадали 12 человек.

«По предварительным данным, в результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга, он госпитализирован», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Красногорске произошло два массовых ДТП с участием 12 машин.

Также SHOT сообщал, в Москве автомобиль марки Porsche устроил жесткое ДТП в том месте, где актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию четыре года назад.