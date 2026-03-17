Пострадавший в перестрелке в Красноярском крае оказался экс-главой полиции Енисейска

Пострадавший мужчина при перестрелке в Красноярском крае оказался экс-начальникам полиции Енисейска, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Он служил заместителем начальника по оперативной работе и руководил уголовным розыском. К моменту нападения уже вышел на пенсию.

В понедельник, 16 марта, в селе Озерном произошла кровавая драма. Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из ревности взял карабин и отправился в дом на улице Ленинградской, где проживала его бывшая жена. Войдя в жилище, он несколько раз выстрелил в женщину и ее нового сожителя. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

63-летний бывший полицейский получил пулевое ранение в плечо. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

После расправы стрелок вернулся домой и попытался свести счеты с жизнью. Его также доставили в больницу. Задержанному 53 года. Возбуждено уголовное дело.

