Пострадавшим в Курской области сделают дополнительную единовременную выплату

Ранее было принято решение о разовой выплате денег всем тем, кто пострадал от атак ВСУ в Курской области, в размере 10 тысяч рублей. Теперь решено заметно увеличить эту сумму. Сообщение об этом появилось у ТАСС со ссылкой на заявление кабинета министров РФ.

Материальная помощь тем, кто пострадал на территории Курской области от ударов украинской армии, на данный момент составляет 10 тысяч рублей. Правительство вынесло решение — провести дополнительные выплаты, выдавая единовременно еще по 15 тысяч рублей.

«Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области», — указала пресс-служба кабмина.

Контроль за расходованием выделенных финансов возложен на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Ранее сообщалось, что в Курской области была взята в плен группа украинских военных. Было пленено сразу 5 бойцов ВСУ из 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады.