Построенный отцом Дональда Трампа в 1940 году дом, где президент провел детство, уйдет с молотка

Дом из пяти комнат в районе Квинс на Манхэттене, где Дональд Трамп жил в первые четыре года своей жизни, выставлен на продажу за 2,3 миллиона долларов. Об этом стало известно 8 ноября из публикации The Wall Street Journal.

Особняк был возведен отцом Трампа в 1940 году. После того как семья переехала, здание несколько раз меняло владельцев.

В феврале последним покупателем стал риелтор Томми Линь, который приобрел дом за 835 тысяч долларов. Дом нуждался в капитальном ремонте, и Томми вложил в него около 500 тысяч долларов, чтобы улучшить его состояние.

В 2016 году Майкл Дэвис прикуил этот дом за почти 1,4 млн долларов. Однако уже в день инаугурации Трампа в 2017 году он уступил недвижимость его китайскому покупателю за 2,1 млн долларов.

