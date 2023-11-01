«Построят ему церквушку»: юрист раскрыла, как может отбывать наказание священник, убивший и расчленивший жену

Священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске с особой жестокостью убил свою жену, а потом расчленил ее тело. По данным различных СМИ, он не поставил в известность епархию о том, что состоял на учете в психоневрологическом диспансере еще в Мурманске, откуда переехал в Казань.

По версии следствия, иерей Михаил Зубарев напал на жену с ножом, нанеся ей смертельные раны. Тело он, по предварительным данным, разрубил на куски, а голову положил в холодильник, где останки женщины обнаружили ее дети — 17-летний сын и восьмилетняя дочь, они же и вызвали полицию. Сейчас с ними работают психологи. Пока что следователи пришли к выводу, что мотивом чудовищного преступления стала ревность.

На данный момент все упоминания о священнике Зубареве удалены с сайта Чистопольской епархии. Не удалось нам получить комментарий и в храме, где он служит — с журналистом «Подмосковье сегодня» отказались разговаривать. Другие представители православного духовенства тоже от комментариев воздержались.

Юрист Алла Георгиева рассказала, какое наказание ждет священника, и сможет ли он спокойно отбывать наказание после содеянного.

По словам эксперта, если дело будет возбуждено по статье «Убийство», то Зубареву может грозить от 5 до 15 лет лишения свободы.

«А если дело классифицируют как убийство, совершенное с особой жестокостью, то это уже от 8 до 20 лет тюрьмы. Чтобы признать человека невменяемым и оправить на принудительное лечение, нужно заключение специальной комиссии, состоящей из нескольких экспертов», — пояснила Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В тюрьме, несмотря на зверское преступление, у священника есть шанс спокойно отбыть свой срок, уверена юрист.

«Да, это тяжкое преступление, но нельзя сказать, что он будет там каким-то изгоем. Изгои в основном — это те люди, которые совершили преступления против сексуальной неприкосновенности — изнасиловали женщину или ребенка, например. Эти деяния считаются особенно позорными», — пояснила эксперт.

Тяжесть отбывания срока будет зависеть от самого заключенного, подчеркнула юрист.

«Если он за время отбывания наказания будет себя нормально вести, то администрация может ему даже построить церквушку, где он будет служить, потому что у нас некоторые преступники, находясь в местах лишения свободы, приходят к Богу, а этот священник уже как бы специалист в этой области — все знает и все умеет», — заключила собеседница издания.

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