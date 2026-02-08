Посвящается туристам: как распознать и что делать при укусе насекомого на популярном курорте

Местный медицинский специалист обратила внимание туристов, отдыхающих на популярном индонезийском курорте, на особенность сезона дождей. Доктор Аиша Путри пояснила, что в этот период в стоячей воде, включая плавательные бассейны и открытые резервуары, могут появляться водяные жуки из обширной группы, известной как плавунцы. Об этом она сообщила РИА Новости .

Поводом для разъяснения стали сообщения в отдельных информационных каналах о случае госпитализации российской туристки, предположительно, после контакта с таким насекомым. Врач отметила, что эти хищные с точки зрения энтомологии жуки не содержат яда, однако их укус, особенно при попытке взять в руки, может быть ощутимым.

Клиническая картина после укуса, по словам специалиста, чаще всего ограничивается местной реакцией. Пострадавший может чувствовать резкую боль в момент укуса, после чего на коже появляются покраснение, незначительный отек и чувство жжения. Для людей с индивидуальной предрасположенностью, например, с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям, последствия могут быть более выраженными. В редких ситуациях может потребоваться профессиональная медицинская помощь.

В качестве превентивных мер доктор Путри рекомендует отдыхающим избегать прямого контакта с незнакомыми насекомыми. Перед купанием в бассейне в частном секторе или отеле имеет смысл визуально проверить воду на наличие жуков.

