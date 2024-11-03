Посвященную Трампу скульптуру в виде фекалий установили напротив Капитолия

Американцы решили необычным образом отметить роль Дональда Трампа в событиях у Капитолия. Как сообщает корреспондент РЕН ТВ с места событий, у здания установили странную инсталляцию в виде фекалий.

Креативные противники Трампа установили стол, на котором разместили эмодзи фекалий. Сияющую скульптуру бронзового цвета разместили у здания Капитолия, напоминая о действиях Трампа из далекого 2021-го. Пока инсталляцию не спешат убирать.

Напомним, несколько лет назад толпа ворвалась в здание конгресса и попыталась сорвать утверждение результатов президентских выборов. На них одержал победу Джо Байден, представляющий партию демократов. Тогда же Трампа обвинили в попытке смошенничать и изменить результаты выборов в свою пользу. При штурме Капитолия пострадали и погибли люди.

Теперь Дональд Трамп представляет Республиканскую партию на предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября. Его конкуренткой от демократов стала Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что Трамп предсказал США экономический кризис при одном условии.