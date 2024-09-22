Потенциальная угроза вынудила жителей Владимирской области покинуть дома

Вечером 21 сентября жители Киржачского и Меленковского районов Владимирской области были эвакуированы из-за сигнала о возможной угрозе. О ситуации рассказал губернатор региона Александр Авдеев в официальном канале.

Экстренные службы, профильные ведомства и власти муниципалитетов работали с 21 сентября в режиме повышенной готовности. Главной задачей было обеспечить безопасность жителям в Киржачском и Меленковском районах. Там из-за сигнала об угрозе провели эвакуацию, население при необходимости размещали во временных пунктах.

В ночь на 22 сентября граждане вернулись домой. Сообщения об угрозе потеряли актуальность, обстановка спокойная и находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в Брянской области средства ПВО отразили массированную атаку дронов.