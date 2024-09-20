В Брянской области средства ПВО отразили массированную атаку дронов

После 22 часов вечера пятницы, 20 сентября, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной попытке врага напасть на регион. Для этого ВСУ использовали дроны.

По данным Богомаза, которые были опубликованы в его официальном телеграм-канале, средства ПВО отражали массированную украинскую атаку с применением беспилотников в Брянской области: после обнаружения воздушные цели уничтожались.

Чуть позже стало известно, что средства ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. На место сразу прибыли оперативные службы, информация уточняется. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области был сбит модифицированный беспилотник ВСУ.