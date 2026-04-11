Потепление угрожает сакуре: ученые ищут решение

Изменение климата в Япония влияет на сроки и качество цветения сакуры, однако ученые считают, что ситуацию можно исправить за счет селекции новых сортов растений. Биолог Дмитрий Сафонов высказал мнение, что трудности с цветением сакуры, вызванные потеплением климата, можно преодолеть путем создания новых разновидностей деревьев. По его оценке, более устойчивые к мягким зимам сорта должны требовать меньшего периода холодов для начала вегетации, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что в последние годы в Япония наблюдаются более теплые зимы и ранняя весна. Это связано, в том числе, с ускоренным прогревом окружающих морей. В результате сакура зацветает позже привычных сроков и менее обильно, что может негативно сказаться на состоянии деревьев.

Сафонов пояснил, что традиционно сакуре необходимо около двух месяцев холодного периода для полноценного пробуждения. Однако уже существуют гибридные формы, которым достаточно значительно более короткого времени — порядка нескольких недель.

Он также подчеркнул, что попытки искусственно охлаждать растения зимой выглядят практически нереализуемыми с технической точки зрения. В связи с этим наиболее рациональным решением специалист считает именно селекцию и адаптацию растений к новым климатическим условиям.

Ранее сообщалось, что наблюдать цветение сакуры в Москве можно, в частности, в Аптекарский огород, а также в ботанических садах МГУ и РАН.

До этого сообщалось, как с помощью обычного гороха превратить почву на участке в чернозем.