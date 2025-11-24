«Потерял себя в отношениях?»: психолог назвала главный признак обреченного союза

Потеря собственной идентичности в попытках сохранить союз является свидетельствует на провал отношений. Об этом в интервью изданию Hola рассказала испанский психолог Сусана Иворра.

По ее словам, принципиально важно сохранять способность понимать и узнавать партнера, не жертвуя при этом своей личностью.

Специалист обратила внимание на распространенную ошибку, когда люди в стремлении оживить угасающие отношения полностью забывают о собственных потребностях и интересах. Такие люди пытаются изменить либо партнера, либо характер взаимоотношений, чтобы сделать их более устойчивыми, но такая стратегия обычно приводит к противоположному результату.

«Вы стремитесь изменить то, каковы отношения или каков другой человек, потому что только если он изменится, эти отношения будут устойчивыми», — объяснила Иворра.

Психолог провела разграничение между здоровыми усилиями в отношениях и патологическим истощением. В то же время специалист отказалась называть токсичными все отношения, которые требуют значительных энергетических затрат.

Иворра подчеркнула, что самоотдача, добровольное вложение времени и эмоциональных ресурсов, а также конструктивное разрешение конфликтов являются неотъемлемыми компонентами любых зрелых взаимоотношений.

Ранее российские женщины назвали главные слабости российских мужчин.