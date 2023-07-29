«Потеряла двоих сыновей»: мать героя СВО рассказала о своей тяжелой судьбе

В семье Буртовых в течение нескольких месяцев случились самые большие потери. Мать Маргарита потеряла двоих сыновей-воинов. Один из них погиб на СВО, а другого, который прошел Чечню, подкосила болезнь.

Алексей Буртовый был на пять с половиной лет старше своего брата Андрея, отправившегося на спецоперацию. Когда страна призвала солдат наводить порядок на Кавказе, старший отправился бороться с боевиками. Получил медаль «За отвагу».

«После Чечни Алексей пришел с надломленной психикой. Он часто выпивал, попадал в разные истории. Тогда мои дети словно поменялись местами: младший Андрей старался опекать Алексея. Когда Леша выпивал, то забывал, что он уже не на войне. Именно поэтому тема Чечни дома не затрагивалась, по крайней мере при мне», — замечает мать мужчин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вот почему, уходя на спецоперацию, никто не увидел напутствий более опытного бойца Алексея своему младшему брату. Андрей ушел на фронт, как только началась СВО. Он заключил контракт. А погиб в начале мая 2022 года, спасая товарищей. Взял удар мины на себя. Его наградили орденом Мужества. Спустя девять месяцев от пневмонии скончался и старший брат, Алексей.

«Моя приятельница написала замечательный стих, который посвятила мне и моей трагедии. Он называется «Деточки мои», — делится наша собеседница.

Там есть такие строчки: «Было двое вас, но, как один / Вы нас защищали в трудный час. / Я люблю вас, деточки мои! / Я молилась и молюсь за вас! / Я же знаю, мне не завершить / Вами незабытые бои. / Что мне остается? Только жить. / Жить и помнить, деточки мои».

Полную историю бойца Андрея Буртового читайте в нашем материале.