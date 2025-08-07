Потерянного врачами Петросяна нашли в пятизвездочном отеле в Турции

В то время как Евгения Петросяна разыскивают врачи в России, он отдыхает в Турции, где его заметили на курорте вместе с семьей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Петросян был найден на побережье Средиземного моря в Турции. Он остановился в пятизвездочном отеле в городе Белеке вместе с семьей: супругой Татьяной Брухуновой и детьми Ваганом и Матильдой.

«На здоровье не жалуется, аппетит хороший», — указал микроблог.

По его данным, в то же самое время Петросяна разыскивают работники поликлиники в Хамовниках, которые встревожены тем, что артист не появился на плановую диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что Петросян подал в суд иск на собственную дочь Викторину Петросян. Он требует, чтобы ее выписали из принадлежащей комику квартиры. Первый иск у шоумена уже отклонили из-за допущенных в нем ошибок, теперь же он подал его повторно. Данная квартира в Москве стоит порядка 20 млн руб., несмотря на то что ее площадь составляет всего 34 кв. м.