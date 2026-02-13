Потерявшая дом в Константиновке старушка воссоединилась с дочерью спустя 30 лет

88-летня жительница Донбасса спустя 30 лет, в свои 88, встретилась с дочерью в Иркутске. Об этой истории рассказало издание Life.ru.

Путь женщины был долгим и опасным: последние несколько лет она скрывалась от обстрелов в подвале дома в Константиновке. Ее жилье, как и многие другие здания в городе, который сейчас находится под контролем ВСУ, было разрушено. Ждать помощи было неоткуда, а единственная дочь уехала в Россию еще 30 лет назад.

Чтобы воссоединиться с семьей, пенсионерке пришлось преодолеть тысячи километров сложным маршрутом — через Польшу и Белоруссию. В пути ей помогали волонтеры и представители Народного фронта. Именно благодаря их участию пожилая женщина смогла добраться до Иркутска и наконец-то обнять дочь.

Долгие годы жизни под обстрелами не прошли бесследно. Мария Васильевна признается, что война до сих пор снится ей по ночам. Пережитый стресс оказался настолько сильным, что женщина практически перестала ходить — ноги отказывались слушаться.

«Как они меня вырвали оттуда… Это целая история. Вот, что самое страшное, что она во сне, эта война, снится. Лучше бы была вычеркнута из памяти», — плачет женщина.

Дочь пенсионерки, когда увидела состояние матери, обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. К решению проблемы подключились эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Министерство здравоохранения Иркутской области.

Марию Васильевну госпитализировали. Врачи провели обследование и помогли оформить инвалидность. Чтобы облегчить передвижение, волонтеры передали семье специальное кресло-каталку.

Сейчас решается еще один важный вопрос — оформление пенсии. Чтобы начислить выплаты, необходимо подтвердить трудовой стаж. В молодости женщина работала на вредном производстве, и теперь эти данные нужно восстановить. Запросить документы планируют через портал Госуслуг в Ростове-на-Дону. Только после этого пожилая женщина сможет получать положенное ей по закону обеспечение.

