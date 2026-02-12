«Зеленый щит под пилу»: вернувшийся с СВО тагильчанин застал на месте любимого леса пеньки и бревна

Житель пригорода Нижнего Тагила Вячеслав, недавно вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО), оказался в центре конфликта с местными властями, сообщило ИА «Реальный Тагин».

Причиной стала масштабная вырубка леса в поселке Зональный. Мужчина с горечью рассказал журналистам, что живописный лесной массив, где он привык гулять с семьей и собирать грибы, превратился в унылое пространство, усеянное свежими пеньками.

По словам бойца, шестиметровые бревна с нанесенной нумерацией явно готовятся к вывозу и коммерческой реализации. Он убежден, что лесозаготовки ведутся с вопиющим пренебрежением к экологическим нормам.

Мужчина напомнил, что несколько лет назад этот лесной участок сыграл роль естественного щита: он примыкает к полю, где едва не случился крупный пожар, и только благодаря МЧС и добровольцам огонь не перекинулся на поселок.

«Даже если у чиновников есть все разрешения, методы вырубки — варварские. Уничтожение леса лишает нас места для отдыха и создает реальную угрозу экологии. Город и без того задыхается от промышленных выбросов, а теперь под топор идёт последняя зелень. Получается, я сражался за Родину, а вернулся и вижу, как ее природные богатства бездумно уничтожают. Где логика? За что я боролся?» — возмутился участник спецоперации.

Как выяснило издание, в настоящее время ведется проектирование восточного объезда Нижнего Тагила. Трасса должна пройти в непосредственной близости от поселка Зональный. По всей видимости, масштабная расчистка территории связана именно с этим инфраструктурным проектом. Официальных комментариев от администрации города и лесничества пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Красногорске вынесли приговор участникам преступного сообщества, незаконно вырубившим лес на 50 млн рублей.