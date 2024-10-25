Потерявшая при обстрелах дом семья из Волновахи завела экзотических животных

Семья из Волновахи ДНР завела двух макак, за жизнью которых активно следят соседи и пользователи Сети. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Необычных для Волновахи животных назвали Софией и Максимом. Заботливые хозяева дают им все необходимое: от пятиразового питания и красивых нарядов, до внимания и любви. Балуют последними приматов и соседи, для которых наблюдать за экзотическими зверями в диковинку.

Питомцы появились в семье около года назад и с тех пор помогали пережить трудности. Их в Волновахе хватает: периодически город обстреливают ВСУ. Одна из таких атак кончилась для семьи потерей дома.

«Прямое попадание. Дети были там, из окна выскочили. Три месяца назад это случилось», — вспоминает женщина.

Животные стали отдушиной пары и детей, в том числе и соседских. При этом речь не только про обезьян, но и про более «стандартных» зверей. В питомнике семьи из Волновахе сейчас кролики, птицы и собаки. В скором времени список пополнят алтайские белки.

Ранее сообщалось, что жители Ямала помогли собрать первоклассников Волновахи в школу.