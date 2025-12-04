Потерявшегося в поезде кота из Москвы нашли на Дальнем Востоке спустя шесть дней

Невероятная история произошла с домашним котом по кличке Федос, который отправился в путешествие длиной в тысячи километров, пишет РИА VladNews со ссылкой на газету «Дальневосточная магистраль».

Питомец потерялся в вагоне поезда, шедшего из Улан-Удэ в Москву, когда его хозяйка, учительница английского языка Эльвира Гараева, выпустила его на перрон в Казани. После этого состав неожиданно изменил маршрут и отправился в якутский город Нерюнгри.

Несмотря на тщательный обыск вагона на одной из остановок, найти кота не удалось. Оказалось, что Федос шесть суток скрывался в технических конструкциях поезда.

Когда состав прибыл в Тынду, друзья Эльвиры обратились за помощью в волонтерский штаб Дальневосточной железной дороги. Руководитель штаба взяла ситуацию под личный контроль, и информация о пропавшем животном быстро распространилась по соцсетям.

Усилия увенчались успехом: спустя шесть дней скитаний кота нашли целым и невредимым в Тынде. 1 декабря хозяйка и ее питомец вылетели самолетом из Нерюнгри обратно в Москву.

