Потерявшийся гигант: 730 тысяч баррелей нефти дрейфуют без управления в море

Судно «Прогресс», находящееся под санкциями за перевозку российской нефти, потеряло управление в акватории Средиземного моря. По данным агентства Bloomberg, танкер дрейфует вблизи северо-восточного побережья Алжира, пишет РБК.

Согласно сообщению, на борту судна находится 730 тысяч баррелей нефти марки Urals. Танкер следовал из российского порта Приморск в египетский Порт-Саид с плановой датой прибытия 28 января.

Данные систем отслеживания морского трафика, включая портал Vesselfinder, показывают, что судно двигалось вдоль африканского побережья. 21 января танкер внезапно изменил курс, развернувшись в северном направлении. Утром 22 января его навигационный статус был изменен на «Not under command», что означает отсутствие управления судном. Скорость движения при этом упала до одного узла. По состоянию на 23 января статус и скорость судна оставались без изменений.

