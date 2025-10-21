Потерявшуюся туристку Захарову нашли у подножия горы Синяк

Спасательная операция в горах Башкирии завершилась успехом: пропавшую россиянку Полину Захарову обнаружили живой после трех суток в условиях суровой осенней погоды. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

42-летнюю женщину нашли у подножия горы Синяк, в нескольких километрах от вершины Большого Иремеля, на которую она поднималась в составе туристической группы. На момент обнаружения ее жизни ничто не угрожало. Сейчас Захаровой оказывают необходимую медицинскую помощь, после чего планируют транспортировать в больницу для дальнейшего обследования.

По имеющимся сведениям, инциденту предшествовал сложный поход. Накануне Полина сообщала в чате альпинистов об успешном восхождении на хребет Зигальга высотой 1400 м. Однако во время выхода на Иремель погодные условия резко ухудшились, что значительно осложнило маршрут. Группе, в которой находилась женщина, ранее уже приходилось применять фонари для спуска из-за сгустившегося тумана и низкой облачности.

Захарова отправилась в поход 18 октября и пропала после того, как отстала от основной группы и не смогла вернуться в лагерь. Ее исчезновение стало известно 20 октября, после чего сразу же начались поиски.

