Спасатели прекратили искать чеченского туриста в краснодарском парке «Егарки»

В Краснодарском крае спасательные службы были вынуждены свернуть активную фазу поисков Исы Бакаева, 45-летнего уроженца Чечни, который бесследно исчез во время похода в горах природного парка «Егарки». Как сообщил портал NGS24.RU, решение о прекращении операции было принято в начале октября в связи с резким ухудшением погодных условий.

По словам Олеси Кушнер, руководителя регионального отделения центра «САЯНЫСПАС», непрерывные снегопады и образовавшийся плотный снежный покров сделали дальнейшие поиски в высокогорной местности невозможными и опасными для самих спасателей.

Инцидент произошел в конце августа, когда группа из четырех туристов отправилась в поход. 31 августа спасателям поступил сигнал о том, что россияне заблокированы в горной местности. В ходе операции троих человек эвакуировали, а Иса Бакаев пропал без вести. История имеет криминальный подтекст — правоохранительные органы не исключали версию умышленного преступления в отношении пропавшего.

Несмотря на приостановку поисков, родные не теряют надежды. Как отметил брат пропавшего, семья ждет весны, чтобы возобновить усилия. Для оказания помощи в розысках родственники назначили награду в миллион рублей.

